Goldene Meisterbriefe für 49 Jubilare aus dem Kreis Tübingen

TÜBINGEN. Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können, Wollen. Das Sprichwort stand auf der Einladung an die 49 Jubilare aus allen Handwerksberufen im Landkreis Tübingen, die im Jahr 1975 ihre Meisterprüfung abgelegt haben. Kreishandwerksmeister Norbert Schnitzler eröffnete die Feierstunde im Landratsamt in Tübingen mit Lob und Dank an die Meister, die über Jahrzehnte im Handwerk gearbeitet und auch für beruflichen Nachwuchs gesorgt haben.

Dr. Daniela Hüttig, Erste Landesbeamtin im Landratsamt Tübingen, richtete ein Grußwort an die zu Ehrenden: »Sie haben mit Ihrem Lebenswerk zur Stärkung der Wirtschaftskraft unseres Landes beigetragen.« Sie ging auch auf die Unterstützung des Handwerks durch den Landkreis ein: »Wir versuchen, unsere Betriebe bestmöglich zu unterstützen, indem wir unsere Beruflichen Schulen stärken und technisch auf den aktuellen Stand bringen und halten.« Hüttig bedankte sich bei den Jubilaren: »Der Goldene Meisterbrief, den Sie heute erhalten und zu dem ich Ihnen gratulieren darf, ist Ausdruck des Dankes und der Anerkennung für Ihren so wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im Landkreis Tübingen.«

Musikalisch wurde die Veranstaltung durch das Duo Cosmic July umrahmt, und nach der offiziellen Verleihung war noch Zeit für den Austausch bei Kaffee und Kuchen und ein Wiedersehen unter Kollegen nach vielen Jahren. (eg)