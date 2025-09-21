Umbrisch-provenzalischer Markt in Tübingen: Sommer bis zum Schluss

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die graue Wolkendecke zeigte sich erst am Sonntagnachmittag, nachdem sich der Jubel und Trommelwirbel gelegt hatten, der wegen des Erbe-Laufs zuvor durch die Tübinger Altstadtgassen hallte. Seit Mittwoch war das Wetter perfekt gewesen: Sonnenschein mit einer erfrischenden Brise, der die Besucher des diesjährigen umbrisch-provenzalischen Marktes verwöhnte. Das wirkte sich merklich gut auf die Stimmung der Gäste aus - und auf die der Beschicker.

Kleidung. Man hätte meinen können, es seien Tage im Hochsommer gewesen: Die Besucher über alle Generationen hinweg trugen kurze Hosen, T-Shirts, Sommerkleider und luftige Leinenhemden. Hin und wieder erspähte das wachsame Auge ein dünnes Jäckchen, das die arg Verfrorenen über die Schulter geworfen hatten. Zugegeben: Nachts wurde es dann doch herbstlich frisch. Wer also die Schankzeiten bis 1 Uhr in der Früh voll auskostete, war froh, etwas Wärmendes dabeizuhaben. Verschwand die Sonne abends hinter den Altstadtdächern, wirkte die gut gelaunte und dicht gedrängte Menschenmasse auf dem Marktplatz wie ein Heizpilz.

Speis... Auch in diesem Jahr waren wieder die Klassiker der kulinarischen Freuden an den üblichen Plätzen vertreten: Pasta mit handgemachtem Trüffel-Pilz-Pesto am oberen Ende der neuen Straße, an der Kreuzung Hafengasse standen die Hungrigen für ein Porchetta-Brötchen Schlange. Für die Beschickerin Domitilla Corradi, deren Familie Pasta und Pesto verkauft, lief die Woche »perfetto«. »Das Wetter und die Sonne waren einfach perfekt in diesem Jahr«, erzählt die junge Frau. Am Sonntagnachmittag habe Corradi fast alles verkauft, was sie dabei hatte: 500 Kilogramm Pasta und zahllose Gläschen Trüffel-Pilz-Pesto.

Auch Alessandro Granieri, der in vierter Generation eine Porchetteria in Perugia betreibt, kommt aus dem Schwärmen über das gute Wetter nicht heraus. 15 bis 20 Spanferkel verarbeiten er und seine Angestellten von Mittwoch bis Sonntag. »Am Montag vor dem umbrisch-provenzalischen Markt machen wir die Schweine fertig und fahren sie dann pünktlich nach Tübingen«, erklärt Granieri. Seit 23 Jahren kommt er in die Unistadt. »Ich freue mich jedes Jahr wieder auf meine Kunden. Viele kommen schon lange regelmäßig vorbei.«

...und Trank. Auch Stephan Endler ist begeistert. »Richtiges Provence-Wetter«, sagt der Rottenburger, der für einen kleinen Familienbetrieb Bio- und Demeter-zertifizierte Tropfen von einem kleinen französischen Weingut in der südfranzösischen Region Mont Ventoux ausschenkt. »Die Weine sind in Tübingen seit Jahren beliebt, wir haben mittlerweile eine richtige Stammkundschaft aufgebaut.« Was er an Litern verkaufe, könne er gar nicht sagen. »Abgerechnet wird erst am Schluss.« Aber klar ist: Es wird ein gutes Jahr werden.

Verkaufsoffener Sonntag. Da die Marktbeschicker aus Umbrien und der Provence auf Einladung der Stadt in Tübingen sind, fließt ein Teil der Einnahmen nicht per Umsatzsteuer in die Stadtkasse, wie die Verwaltung betont. Da aber über die Tage mehrere zehntausend Menschen in der Stadt unterwegs seien - zudem war der Sonntag auch verkaufsoffen - »wirkt sich die Veranstaltung durchaus positiv aus: sowohl für die Geschäfte als auch für die Stadtkasse«.

Am Stand des Handel- und Gewerbeverein (HGV) kann man zu Umsätzen aus den Tübinger Geschäften am Sonntagnachmittag noch nicht viel sagen. »Nur so viel: Was wir hören, ist toll«, sagt Claudia Spohn, die zusammen mit Andrea Löffler die Geschäftsstelle Tübingen leitet. »Alle, mit denen wir geredet haben, sind sehr zufrieden und entspannt«, so Spohn auch mit Blick auf die Besucher in diesem Jahr. Von Krawall oder gar Ärger habe sie nichts mitbekommen. Dann geht der Blick Richtung Himmel: »Wir hoffen jetzt nur noch auf einen trockenen Abbau.«

Rizzi-Gläser. Auch die traditionellen James-Rizzi-Gläser gingen in diesem Jahr weg wie warme Porchetta-Semmeln. Seit der Künstler James Rizzi verfügt hatte, dass die Erlöse, die seine Motive auf den Gläsern erzielen, an die Kinder-Rheuma-Ambulanz der Uniklinik Tübingen gehen, werden zu jedem Marktjahr neu Bedruckte angeboten. »Die aktuellen Motive sind alle ausverkauft«, sagt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter am Stand des Fördervereins für an Rheuma erkrankte Kinder. »Viele Menschen sammeln die Gläser mittlerweile aktiv.«

Schattenseiten. Doch nicht alle sind begeistert. Klagen kommen vor allem von den Nacht-Gastronomen, aus deren Kneipen die Kundschaft am Abend wegen der langen Ausschankzeiten wegbleibt - nur, um dann noch die letzten Nachtschwärmer, oft schon zu betrunken, ab 1 Uhr mit Leitungswasser zu versorgen. »Davon haben wir noch nichts gehört«, sagt HGV-Leiterin Spohn. Kneipenwirte hätten sich noch nicht an sie gewandt. Und auch die Toiletten-Situation führte zu manch' einem verhaltenen Fluch: »Da sollte die Stadt eigentlich Geld zu beisteuern. Was wir alles wegmachen müssen...«, erzählt ein Barkeeper im Vertrauen. (GEA)