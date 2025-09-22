Weltethos in Tübingen zurück am Ursprungsort

TÜBINGEN. Ein Ortswechsel der besonderen Art: Die Stiftung Weltethos ist aus der Westspitze in das ehemalige Wohnhaus von Hans Küng an der Waldhäuser Straße 23 umgezogen. Über vier Jahrzehnte hatte der renommierte Theologe hier gelebt und geforscht. »Die Stiftung kehrt damit an den Ort zurück, an dem sie 1995 gegründet wurde und bis 2020 ihren Mittelpunkt hatte«, freut sich Geschäftsführerin Lena Zoller. Hans Küng starb 2021. Seine Weltethos-Idee stieß auf überwältigende Resonanz.
Gefeiert wurde am Montag mit einem Festakt, zu dem auch Reinhold Würth gekommen war, der die Stiftung seit Langem fördert. Der 90-Jährige blieb ähnlichen Anlässen in jüngerer Zeit eher fern. Doch der Tübinger Termin war ihm wichtig, was allgemein erfreut zur Kenntnis genommen wurde.
Hoffnung für morgen
Erneut zu Gast war Shirin Ebadi. Die Friedensnobelpreisträgerin aus dem Iran hatte 2005 eine der stark beachteten Weltethos-Reden gehalten. Ihr gefällt unter anderem, dass die Stiftung den Weltethos-Gedanken auch in die Schulen trägt. Toleranz ist eine wichtige Voraussetzung für den friedlichen Umgang miteinander.
»Weltethos ist keine Idee von gestern, sondern eine Haltung für heute. Und eine Hoffnung für morgen«, betonte Geschäftsführerin Zoller. Kriege, die Klimakrise und eine wachsende Polarisierung weltweit machten deutlich, wie unverzichtbar gemeinsame Werte für ein friedliches Zusammenleben sind. Dass man am Ursprungsort in Tübingen nach vorne schaut, wurde auch dadurch manifestiert, dass Zoller nicht den üblichen Rückblick bot, sondern den Blick nach vorne richtete.
Bald Weltethos-Städte und -Gemeinden?
Die Stiftung hofft, die Zahl der Weltethos-Schulen zu vergrößern. Die Ausstellung wird derzeit aktualisiert und erweitert. Vor allem junge Leute will man mit vermehrten Social-Media-Aktivitäten gewinnen. In zehn Jahren soll es heißen: »Jeder kennt Weltethos«.
Auch Städte und Gemeinden, die sich zu Weltethos bekennen und die zugrunde liegenden Werte fördern, hält Zoller für sinnvoll und will diesen Gedanken mit ihrem Team promoten. Schließlich seien die Kommunen die Keimzellen der Demokratie. Und auch Weltethos-Festivals, Groß-Veranstaltungen mit bis zu 2.500 Teilnehmern, könnten ihres Erachtens helfen, die Botschaft weiter zu verbreiten.
Für alle Projekte existieren Entwürfe. Um sie realisieren braucht man Partner. Zehn Prozent der Finanzierung bekommt man selbst gestemmt, doch den weitaus größeren Anteil müssen Kooperations-Partner beisteuern. Das Jahres-Budget der Stiftung beträgt gegenwärtig rund 1,7 Millionen Euro. In den Bereichen Finanzen/Verwaltung, Kommunikation und in den Fachteams der Stiftung sind neben Zoller 13 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. (GEA)
Ein Buch, eine Stiftung und ein Institut
Am Anfang dieser Erfolgsgeschichte steht Hans Küngs Buch »Projekt Weltethos«. Es erscheint 1990 und entwickelt sich zum Bestseller. In den ersten 25 Jahren wird es 130 000-mal verkauft und in 17 Sprachen übersetzt, darunter Arabisch und Chinesisch. 1993 verabschiedet das Parlament der Weltreligionen in Chicago seine Erklärung zum Weltethos – beteiligt sind daran 6 500 Vertreter von 125 kleinen und großen Religionen.
1995 wird die Stiftung Weltethos gegründet. Der Baden-Badener Unternehmer Karl Konrad von der Groeben – ein begeisterter Leser von Küngs Buch – stellt 2,5 Millionen Euro Gründungs-Kapital bereit. Der Kapital-Stock wächst im Laufe der Jahre, weil weitere Unterstützer dazukommen, darunter die Würth-Stiftung.
Hans Küng ist zunächst Präsident der Stiftung. Er wird 2013 Ehrenpräsident. Als sein Nachfolger stand erst Eberhard Stilz an der Spitze, der bis 2018 Präsident des Staatsgerichtshofs des Landes Baden-Württemberg war. Auf ihn folgte Ex-Uni-Präsident Bernd Engler.
Seit 2012 besteht das Weltethos-Institut an der Uni Tübingen, das von der Karl-Schlecht-Stiftung und anderen gefördert wird. Neben der deutschen Stiftung Weltethos gibt es weitere Stiftungen oder Weltethos-Initiativen in der Schweiz, in Österreich, Slowenien, Tschechien, Kolumbien und Mexiko. (GEA)