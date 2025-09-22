Weltethos in Tübingen zurück am Ursprungsort

In drei Jahrzehnten wurde viel erreicht (von links): Der Präsident der Stiftung, Bernd Engler, Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi und der langjährige Förderer Reinhold Würth beim Festakt.

TÜBINGEN. Ein Ortswechsel der besonderen Art: Die Stiftung Weltethos ist aus der Westspitze in das ehemalige Wohnhaus von Hans Küng an der Waldhäuser Straße 23 umgezogen. Über vier Jahrzehnte hatte der renommierte Theologe hier gelebt und geforscht. »Die Stiftung kehrt damit an den Ort zurück, an dem sie 1995 gegründet wurde und bis 2020 ihren Mittelpunkt hatte«, freut sich Geschäftsführerin Lena Zoller. Hans Küng starb 2021. Seine Weltethos-Idee stieß auf überwältigende Resonanz.

Gefeiert wurde am Montag mit einem Festakt, zu dem auch Reinhold Würth gekommen war, der die Stiftung seit Langem fördert. Der 90-Jährige blieb ähnlichen Anlässen in jüngerer Zeit eher fern. Doch der Tübinger Termin war ihm wichtig, was allgemein erfreut zur Kenntnis genommen wurde.

Hoffnung für morgen

Erneut zu Gast war Shirin Ebadi. Die Friedensnobelpreisträgerin aus dem Iran hatte 2005 eine der stark beachteten Weltethos-Reden gehalten. Ihr gefällt unter anderem, dass die Stiftung den Weltethos-Gedanken auch in die Schulen trägt. Toleranz ist eine wichtige Voraussetzung für den friedlichen Umgang miteinander.

»Weltethos ist keine Idee von gestern, sondern eine Haltung für heute. Und eine Hoffnung für morgen«, betonte Geschäftsführerin Zoller. Kriege, die Klimakrise und eine wachsende Polarisierung weltweit machten deutlich, wie unverzichtbar gemeinsame Werte für ein friedliches Zusammenleben sind. Dass man am Ursprungsort in Tübingen nach vorne schaut, wurde auch dadurch manifestiert, dass Zoller nicht den üblichen Rückblick bot, sondern den Blick nach vorne richtete.

Bald Weltethos-Städte und -Gemeinden?

Die Stiftung hofft, die Zahl der Weltethos-Schulen zu vergrößern. Die Ausstellung wird derzeit aktualisiert und erweitert. Vor allem junge Leute will man mit vermehrten Social-Media-Aktivitäten gewinnen. In zehn Jahren soll es heißen: »Jeder kennt Weltethos«.

Auch Städte und Gemeinden, die sich zu Weltethos bekennen und die zugrunde liegenden Werte fördern, hält Zoller für sinnvoll und will diesen Gedanken mit ihrem Team promoten. Schließlich seien die Kommunen die Keimzellen der Demokratie. Und auch Weltethos-Festivals, Groß-Veranstaltungen mit bis zu 2.500 Teilnehmern, könnten ihres Erachtens helfen, die Botschaft weiter zu verbreiten.

Gründer und Vordenker: An Hans Küng wird unter anderem mit der Büste im Garten erinnert. Foto: Frank Pieth

Für alle Projekte existieren Entwürfe. Um sie realisieren braucht man Partner. Zehn Prozent der Finanzierung bekommt man selbst gestemmt, doch den weitaus größeren Anteil müssen Kooperations-Partner beisteuern. Das Jahres-Budget der Stiftung beträgt gegenwärtig rund 1,7 Millionen Euro. In den Bereichen Finanzen/Verwaltung, Kommunikation und in den Fachteams der Stiftung sind neben Zoller 13 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. (GEA)