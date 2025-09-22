Handy abgenommen: Raubüberfall in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, in der Wilhelmstraße Opfer eines Raubdelikts geworden. Dabei soll der Mann von drei Unbekannten hinter ein Haus gelockt worden sein, wo er zur Herausgabe seines Handys aufgefordert wurde.

Nachdem er dies verweigerte, soll er durch weitere, dort wartende Personen geschlagen und getreten worden sein, die ihm anschließend das Mobiltelefon und einen kleinen Bargeldbetrag abnahmen. Nachdem alle beteiligte Personen geflüchtet waren, rief der Geschädigte die Polizei. Infolge der Schläge wurde der Mann leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen zum Tathergang und den Tatverdächtigen übernommen (pol)