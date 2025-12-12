18-Jährige tobt in Wankheimer Wohnung und beißt Polizistin in den Finger

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Eine junge Frau ist am frühen Freitagmorgen in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik transportiert worden. Zuvor war die 18-Jährige mit einem Bekannten in Kusterdingen-Wankheim in einen heftigen Streit geraten. Nachdem sie sich mit diesem eingeschlossen hatte, rückte die Polizei an, öffnete die Wohnungstür und nahm die nicht zu beruhigende Frau in Gewahrsam. Hierbei biss diese einer Beamtin in den Finger. Unter fortwährenden Beleidigungen und Bedrohungen brachten die Polizeibeamten die zwischenzeitlich mit Handschließen fixierte 18-Jährige in eine Fachklinik. (pol)