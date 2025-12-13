Festplatz Tübingen: Betrug mit falschen Strafzetteln

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag versucht, mehrere Verkehrsteilnehmer mit gefälschten Strafzetteln zu betrügen. Eine 53-jährige Frau konnte gegen 21.30 Uhr an ihrem Fahrzeug, welches auf dem Festplatz im Bereich der Europastraße geparkt war, einen vermeintlichen Strafzettel feststellen, welcher augenscheinlich nicht von offizieller Stelle gefertigt wurde. Die Frau erstattete hierauf Anzeige beim Polizeirevier Tübingen, wo sich der Verdacht bestätigte.

Bei der anschließenden Überprüfung des Festplatzes durch die ermittelnden Beamten konnten an weiteren Fahrzeugen gefälschte Knöllchen festgestellt und entfernt werden. Die betrügerischen Strafzettel waren insbesondere daran zu erkennen, dass die Bezahlung eines Verwarngeldes an ein außerdeutsches Konto gefordert wurde und keine ausstellende Behörde erkennbar war. Mögliche Geschädigte der Betrugsmasche werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Rufnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)