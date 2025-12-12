Zugausfälle und Änderungen im Tübinger Busverkehr

Auf der Ammertalbahn läuft es derzeit gut - trotzdem müssen nun einige Verbindungen gestrichen werden.

TÜBINGEN. Des einen Freud, des anderen Leid: Weil ab dem kommenden Montag, 15. Dezember, der lange versprochene Halbstundentakt auf der Ermstalbahn zwischen Metzingen und Bad Urach eingeführt werden soll, fallen auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Herrenberg einige Verbindungen aus. Die Züge, die um 8.41, 20.41 und 23.11 Uhr in der Unistadt starten, fallen ebenso aus wie drei Verbindungen ab Herrenberg in der Gegenrichtung (die Abfahrtszeiten der gestrichenen Verbindungen waren hier 9.19, 21.19 und 23.49 Uhr). Auch eine Direktverbindung von Tübingen nach Bad Urach am späten Abend entfällt, ebenso wie der Gegenzug, der am frühen Morgen von der Kurstadt nach Tübingen fuhr. Diese Verbindung, die vor allem Mitarbeiter der Uniklinik nutzen, wird durch zwei Busse des Schienenersatzverkehrs ersetzt. Um 3.53 Uhr startet ein Regiobus, der alle Unterwegshalte des Zuges bedient, um 4.27 Uhr zudem ein Expressbus.

Auch die »Zwischentaktzüge« auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Entringen entfallen in der Mittagszeit. Diese Verbindungen werden ab dem 14. Dezember nur an Schultagen von 6 bis 9 Uhr sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr bedient. In den Schulferien entfällt das Angebot des Zwischentaktes komplett.

Neues Stellwerk muss überzeugen

Aber wieso entfallen nun Züge im Ammertal, wenn im Ermstal mehr Schienenverkehr startet? Das hängt damit zusammen, dass beide Verbindungen in der RB63 gemeinsam gedacht werden - ursprünglich sollten die Züge auch stets zwischen Herrenberg und Bad Urach verkehren. Als dieses Modell mit großen Verspätungen scheiterte, wurde auf der Ammertalbahn wieder ein »Inselbetrieb« zwischen Herrenberg und Tübingen eingeführt, der die Pünktlichkeit der Züge stabilsierte. »An diesem Inselbetrieb wollen wir weiterhin festhalten, auch wenn das neue Stellwerk in Metzingen in Betrieb geht«, betont Sarah Wüstenhöfer, Geschäftsführerin des Zweckverbands Ammertalbahn. Erst wenn sich zeigt, dass die Technik in Metzingen mitspielt, könnte ein neuer Versuch der Durchbindung erfolgen.

Auch bei den Busverbindungen in Tübingen gibt es ab dem 14. Dezember Änderungen. Foto: Alexander Thomys Auch bei den Busverbindungen in Tübingen gibt es ab dem 14. Dezember Änderungen. Foto: Alexander Thomys

Da die RB63 allerdings komplett von der DB Regio betrieben wird, muss die Ammertalbahn nun zunächst zurückstecken: Es fehlt schlicht an Personal und Zügen für den vollen Inselbetrieb und den Halbstundentakt im Ermstal. Aktuell arbeitet die DB Regio daran, weitere Triebwagen zu mieten und die Schichtmodelle der Lokführer anzupassen. »Ab dem 2. März 2026 werden voraussichtlich alle Verbindungen wieder nach Fahrplan angeboten«, betont Wüstenhöfer. Einen Lichtblick gibt es für die Geschäftsführerin dennoch: Die Schäden an den Schienen und Radreifen der Ammertalbahn (wir berichteten) scheinen der Vergangenheit anzugehören, die Erneuerungsmaßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen. »Die Verschleißproblematik gibt es aktuell nicht mehr. Dennoch behalten wir ein wöchentliches Monitoring aller Radsätze vorläufig bei.«

Verbesserungen im Schulverkehr

Zum 14. Dezember tritt auch der neue Tü-Bus-Fahrplan in Kraft. Neben notwendigen Anpassungen, die der TüBus-Aufsichtsrat im Rahmen eines zweistufigen Kostensenkungsprogramms beschlossen hat, soll der neue Fahrplan auch Verbesserungen bringen – unter anderem im Schulverkehr. Die neue Belegung der Bussteige am Zentralen Omnibusbahnhof soll zudem für ein flüssigeres Ein- und Ausfahren der Busse sorgen.

Um das Defizit in der ÖPNV-Sparte zu reduzieren, haben die Stadtwerke Tübingen im April erste Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt. »Auch die zweite Stufe ermöglicht maximale Einsparungen bei minimaler Belastung der Fahrgäste«, heißt es nun in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Um dem veränderten Bedarf gerecht zu werden, nimmt Tü-Bus zusätzliche Anpassungen und Erweiterungen am Angebot vor: So verlangt etwa die schadhafte Alleenbrücke den Einsatz leichterer Fahrzeuge. Mit den Änderungen im Schülerverkehr wird der Schulstandort Feuerhägle gestärkt. Nach der Erschließung des Gewerbegebiets Aischbach II wird die Linie 12 verlängert.