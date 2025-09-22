Test-Essen für den Show-Palast in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/TÜBINGEN. Supp', Salat und Soß': Die Standard-Formel der einfachen schwäbischen Küche würde den Verantwortlichen beim Showpalast nicht mal ein müdes Lächeln entlocken. Bei der Dinner-Revue, die im November wieder im Zelt auf dem Tübinger Festplatz geboten wird, muss es schon etwas Besonderes sein, nämlich ein Vier-Gänge-Menü und davor ein Gruß aus der Küche präsentiert vom Reutlinger Uwe Förster und seinem Culinarium-Team. Der Maitre de Cuisine hat nichts dem Zufall überlassen und nun neben den Veranstaltern eine Reihe von geschätzten Kollegen zum Test-Essen gebeten.

Eine illustre Runde ist vor wenigen Tagen im Becks in Pfullingen zusammengekommen. »Alles Freunde des guten Geschmacks«, wie der Küchenchef verkündet. Neben den Sperlichs vom Zirkus Relaxx, die das Event zum vierten Mal auf die Beine stellen, sind einige dabei, die sich mit guter Küche und besonderen Vorhaben auskennen: Markus Stoll und Ehefrau Anja vom Hofgut Maisenburg, Francesco Vasca vom »Pfauen« und Alfredo Leocata vom »Alfredo Alte Mühle« (beide Reutlingen), dazu aus Tübingen Ulf Siebert und sein Küchenchef Heiko Gabelmann von der »Rosenau«.

»Extrem raffiniert«

Welche Menü-Folge bietet man an? Was harmoniert miteinander – und gibt es etwas, das man im Vorfeld gesondert beachten müsste? Die Sperlichs und Förster waren schon im vorigen Jahr übereingekommen, dass man dazu das Urteil von Fachleuten einholen wird. Beim Termin im Becks stand sozusagen alles auf dem Prüfstand. Wobei: Andrea Sperlich und ihre Familie haben Försters Auswahl schon vor einigen Wochen vorgekostet und waren sich mit dem 64-Jährigen einig, dass man den Gourmet-Speisenplan schon mal auf der Webseite veröffentlichen kann.

Die Reaktion der gestrengen Jury im Becks ist schon beim Gruß aus der Küche sehr eindeutig. "Ein Süpple zum Trinken aus der Tasse", verkündet Förster. Als "Kürbis-Shot" steht es auf der Karte. "Hervorragend", sagt Siebert nach dem ersten Schluck. »Extrem raffiniert«, findet Vasca. "Geschmacklich sehr dicht", attestiert Gabelmann. "Alle Bereiche der Zunge und des Gaumens werden angesprochen", lautet das Urteil von Anja Stoll.

Und woher kommt die Zitrus-Note?

Da Förster sofort wieder in der Küche verschwunden ist, müssen die Gourmets sich bei der Identifikation der Zutaten zunächst auf ihren Spürsinn verlassen. Das meiste finden sie heraus. Doch ein Bestandteil des Aromas kann nicht zweifelsfrei benannt werden. Förster lüftet das Geheimnis, als er später wieder auftaucht, um sich das erste Urteil anzuhören. Zitronengras war's, das diese Note gebracht hat, die allen aufgefallen ist, von der aber keiner auf Anhieb hat sagen können, wodurch sie in die Tasse kam.

Kulinarische Jahreszeiten hat sich Förster als Thema gesetzt. Für »Frühlingsgefühle« sorgt der Papaya-Cocktail als erste Vorspeise. Andrea und Tochter Melanie Sperlich gestehen, schon bevor er serviert wird, dass sie ihn als ihr persönliches Highlight im Menü empfinden. Wie Papaya-Salat schmeckt, weiß man so in etwa, haben sich beide gedacht. Wie Förster ihn hinkriegt, das hat die beiden bei ihrem ersten Test vor wenigen Wochen mehr als beeindruckt. Auch Gabelmann ist sofort voll des Lobes. »Das ist nicht genau wie im Thai-Restaurant, sondern fruchtiger«. Und die saftigen Garnelen passen bestens dazu. Dass da Zitronengras beteiligt war, muss keiner erst mit feiner Zunge erfühlen. Bei dieser Komposition wird es als wichtige Zutat schon im Namen genannt.

Worauf es in der Gastronomie ankommt

Die nächste Jahreszeit kommt als weiterer Zwischengang und zwar als »Sommertraum«. Gefüllte Gnocchi stellen niemanden vor größere Rätsel. Mascarpone liegt nahe. Das Tomaten-Basilikum-Chutney dazu findet Gabelmann bemerkenswert.

Mittlerweile ist klar: An der Auswahl des Küchenchefs für die Show-Palast-Abende wird hier niemand etwas auszusetzen finden. Alle dürfen entspannt genießen und sich im Gespräch den Themen widmen, die die Gastro-Branche beschäftigen. Freundlichkeit gegenüber den Gästen spielt eine Schlüsselrolle. Das ist auch bei den Variété-Vorstellungen so, betont Andrea Sperlich. Bei Moderator und Zauberer Timo Marc fühlen sich alle gleich gut aufgehoben, sobald sie das Zelt betreten, weiß die Zirkusfrau. Seine Dienste hat man sich deswegen auch diesmal wieder gesichert.

Die Persönlichkeit spielt eine zentrale Rolle

Siebert wirbt bei den Kollegen Vasca und Leocata für die Mitarbeit in der Handwerkskammer. Gastronomen migrantischer Herkunft seien da kaum vertreten. Die Mitarbeit lohne sich. Überhaupt müsse man mehr die Gemeinsamkeiten betonen und im anderen Wirt nicht in erster Linie den Konkurrenten sehen. Von einer guten Gastro-Szene profitierten alle. »Wenn man im Auto sitzt, ist es egal, ob man nach Reutlingen oder Tübingen fährt.« Stoll verweist auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land – wo der Wirt auch mal »die ganze Speisekarte auf dem Schurz« trägt. Alle sind sich einig: Auf Qualität kommt es an – und auf Persönlichkeiten. Wobei die Charaktere unterschiedlich sind: Der Eine habe ein besonderes Händchen im persönlichen Umgang mit Gästen, der andere bringe den Laden so in Schwung, dass er bestens läuft, bleibe aber selber eher im Hintergrund.

Einigkeit herrscht auch bei der weiteren Menü-Folge. Beim »Goldenen Herbst« kommt eine Barbarie-Entenbrust auf den Tisch – und wer seine Sensoren inzwischen auf Zitronengras sensibilisiert hat, wird es auch hier entdecken.

Auch das künstlerische Programm steht

Freundlicher Service gehört dazu: Hier trägt Christine Schmid die Barbarie-Entenbrust auf. Foto: Joachim Kreibich

Als »Winterwunder« gibt’s danach geeiste Zimtbirne im Baumkuchenmantel. Keiner findet etwas zu meckern. Und die Veranstalter betonen, dass es auch eine vegetarische Variante des Vier-Gänge-Menüs gibt.

Was beim Testessen in Pfullingen gezwungener Maßen noch fehlt, ist der sportliche Part. Melanie Sperlich hat wieder eine Kombination ganz unterschiedlicher Darsteller gefunden. Wenn die Künstler erst in Monte Carlo auftreten und kurz danach in Tübingen, ist sowieso klar, dass es sich um Top-Leute handelt. Auch diese Attraktionen sind im Einzelnen auf der Webseite aufgeführt. Sängerin Sandy Müller ist wieder dabei, und das Show-Ballett ist diesmal gemischt, verraten die Organisatoren.

Und es gibt doch einen Verbesserungsvorschlag

Gibt's also gar keinen Verbesserungsvorschlag? Doch. Stoll und Leocata raten dem Show-Palast-Koch, den Gruß aus der Küche doch mit Löffel zu servieren. Gabelmann findet »ohne«, also nur in der Tasse, passender. Förster hat sich beim Test nicht endgültig festgelegt. Ein weiteres Detail fällt nicht den Küchen-Fachleuten auf, sondern den Service-Kräften. Nicht allen Gästen ist klar, ob sie die Gnocchi mit Löffel essen sollen oder mit Messer und Gabel. Die Nachfrage ergibt: Löffel gilt als stilechter. Wer aber Messer und Gabel nimmt, dem legt der aufmerksame Service danach neues Besteck hin. (GEA)