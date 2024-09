Freibad Tübingen noch bis Ende September geöffnet: Saison zufriedenstellend

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Start in die Freibadsaison hat sich in diesem Jahr auch für das Freibad in Tübingen als schwierig entpuppt. Das regnerische Wetter am Anfang der Saison hatte nur für einen schleppenden Auftakt gesorgt, so die Stadtwerke.

Das änderte sich ab dem Monat Juli. Nach aktuellen Angaben kamen in diesem Monat 84.844 Badegäste ins Freibad. Im weitgehend hochsommerlich heißen August waren es 97.460 Menschen, die ihren Weg ins Bad fanden. Damit waren es laut Betreiber sogar wesentlich mehr Badegäste an als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Stadtwerke: »Bis Mitte September kamen insgesamt 278.750 Gäste ins Tübinger Freibad.«

Jetzt stünde der Saisonendspurt an: »Die Badesaison läuft noch bis zum kostenlosen Ausbaden am 29. September. Wir sind damit eines der letzten größeren Freibäder in der Region, das noch Schwimmen unter freiem Himmel anbietet. Wie in den Jahren zuvor, beginnen wir im Laufe der nächsten Woche damit, nur noch das 50-Meter-Schwimmerbecken zu beheizen, um Energie zu sparen. Im Schwimmerbecken liegt die Wassertemperatur dann bei etwa 21 bis 22 Grad.« (GEA/eg)