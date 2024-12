Fit für die digitale Welt: Kreissparkasse unterstützt Mössinger Kindergärten mit 10.000 Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die Redewendung »Das Leben ist ein Nehmen und Geben«, könnte auch als Motto für die Kreissparkasse Tübingen stehen. Das größte Geldinstitut im Kreis hat in den Mössinger Kindergärten für eine vorgezogene Bescherung gesorgt. Zehntausend Euro spendete die Bank den 14 Einrichtungen im Stadtgebiet. Nicht in bar, sondern in Form von Spielkisten. Genauer gesagt in Experimentier-Kisten. Mit deren Inhalt sollen die Kleinen fit für die digitale Welt von Morgen gemacht werden. Legosteine und Bauklötze bekommen also Konkurrenz. Bei der stellvertretenden Übergabe für alle Einrichtungen im Kinderhaus Otto-Merz-Straße packten drei Bewohner zusammen mit Kinderhaus-Leiter Lukas Flach und Familien- und Bildungsleiterin Anja Streck eine Kiste mit Spannung aus: Naturwissenschaftliche und sprachfördernde digitale Spielzeug-Sets in Form von WLAN-Mikroskopen und Programmier-Tastaturen.

Angeregt hatte die Sets die Fachbereichsleiterin Heidrun Bernhard, angesichts des Förderungsbedarfs des Nachwuchses. »Wir wollten uns zwei Kisten anschaffen, die dann rundherum in den Häuser hätten ausgeliehen werden können«. Was aber organisatorisch zu umständlich gewesen wäre, so Kindertagesstätten-Teamleiterin Evelyn Leins.

»Das ist mal was anderes als Spielgeräte. Deshalb waren wir gleich mit dabei«, sagt Regionaldirektor Marc Schmid. Dessen Arbeitgeber in den Vorjahren bereits die Bewegungslandschaften von vier städtischen Schulen gefördert hatte; letztes Jahr kam ein mobiler Tischkicker für die Mobile Jugendarbeit dazu. Jetzt also handliche digitale Vergrößerer in Kamerakugel-Form, mit denen spannende Sachen entdeckt werden können. (mey)