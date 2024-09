Dusslinger-B27-Tunnel zwei Nächte lang voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Turnusmäßig laufen im September wieder die jährlichen Tunnelwartungs- und Reinigungsarbeiten am Tunnel in Dußlingen.

Hierfür muss der Tunnel in Dußlingen im Verlauf der B27 in den Nächten von Mittwoch, 18. September auf Donnerstag, 19. September und von Donnerstag, 19. September auf Freitag, 20. September jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken U 1 und U 2 auf den Landesstraßen 230 via Gomaringen und 384 über Nehren sind in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert. (pm)