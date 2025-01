Die Mössinger Vesperkirche öffnet ihre Türen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ab dem 25. Januar öffnet die Vesperkirche in Mössingen wieder ihre Türen. Kirchen, Vereine, unterschiedliche Organisationen schaffen mit ehrenamtlichem Einsatz an zehn Wochenenden besondere Orte der Begegnung und Gemeinschaft für Bürger der Stadt. Ehrenamtliche Küchenteams der unterschiedlichen Gastgeber schnippeln, schneiden, brutzeln, backen für eine kostenlose Mahlzeit. Serviceteams heißen die Gäste am gedeckten Tisch willkommen, laden ein zu Begegnung und Gespräch, zur Tischgemeinschaft mit Zugezogenen und Nachbarn, mit Menschen, die allein leben oder als Geflüchtete unter uns wohnen.

Willkommen sind Kontaktsuchende und Bedürftige, Menschen, die gerne gemeinsam mit anderen essen und ins Gespräch kommen, Unterstützung oder einen Rat brauchen. Und es braucht die, die mit ihrer Spende die Vesperkirche in Mössingen möglich machen.

Die Gastgeber – in Mössingen mit seinen Ortsteilen Belsen, Bästenhardt, Talheim und Öschingen – stehen in den Startlöchern. Eberhard Bazlen, vom DRK Mössingen-Ofterdingen, hat mit den Küchenteams Hygieneschulungen durchgeführt. Als Mitinitiator der Vesperkirche und mit seinem Know-how ist er zentraler Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen. Wer gerne mithelfen will, kann sich über die Hotline der Nachbarschaftshilfe melden. Der Kreis derer, die bei der Vesperkirche mitwirken, hat sich erweitert. So sind die Jenaplanschule und der Original Steinlachtaler Fasnets-Verein zu den Vereinen in Talheim, dem Lebenswerten Öschingen, dem DRK Mössingen-Ofterdingen, dem Islamischen Moscheeverein, der katholischen Kirchengemeinde, der Evangelisch-Methodistischen Kirche und den evangelischen Kirchengemeinden in Belsen, Öschingen, Talheim und Mössingen dazugestoßen.

Helfer sind immer willkommen

Die Bürgerstiftung, die Feuerwehr und das THW übernehmen die Essenslieferungen an die Menschen, die nicht aus dem Haus können. Alle die, die diesen Service in Anspruch nehmen wollen, sind gebeten, sich über die Hotline der Nachbarschaftshilfe anzumelden.

Die Johannes-Ziegler-Stiftung verantwortet die Vesperkirchen in Ravensburg/Weingarten und Sigmaringen und gehört zu den Zieglerschen, die als Hauptgesellschafter Träger der Diakonie-Sozialstation in Mössingen sind.

An folgenden Wochenenden kann dieses Angebot jeweils von 11.30 bis 14 Uhr genutzt werden: 25. und 26. Januar – DRK Mössingen-Ofterdingen in der Rettungswache, Mössinger Straße, 1. und 2. Februar – evangelische Kirche und Talheimer Vereine in der Turn- und Festhalle Talheim, 8. und 9. Februar – ev. meth. Kirche Mössingen in der Christuskirche, Bädergasse, 15. und 16. Februar – katholische Kirche Mössingen im katholischen Gemeindezentrum, 22. und 23. Februar – Islamischer Moscheeverein Mössingen in der Pausa Tonnenhalle, 1. und 2. März – ev. Kirche Belsen im Gottlieb-Schwarz-Gemeindehaus, 8. und 9. März – evangelische Kirche Öschingen und Lebenswertes Öschingen im Evang. Gemeindehaus, 15. und 16. März – Ev. Jenaplanschule auf dem Schulgelände der Evang. Schulen am Firstwald, 22. und 23. März – Org. Steinlachtaler Fasnachts-Verein in der Feuerwehrwache Mössingen, 29. und 30. März – evangelische Kirche Mössingen in der Johanneskirche Bästenhardt. Am Sonntag, 16. Februar, ist um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zur Vesperkirche in der katholischen Marienkirche und am 30. März ein Abschlussgottesdienst in der Johanneskirche in Bästenhardt. (eg)