Der ehemals möblierte Tübinger Kreisverkehr bekommt wieder Zuwachs

TÜBINGEN. Obwohl die Möbel in Tübingens wohl bekanntestem Kreisverkehr längst nicht mehr da sind, sorgt dieser weiter für Aufsehen bei Autofahrern. Grund dafür ist eine Weihnachtsmann-Figur samt Geschenken, die seit neustem die Mitte des Kreisels ziert. »Es ist nicht von mir«, beteuert Ulf Siebert, der im Oktober mit zwei ausrangierten Stühlen und einem Tisch die Attraktion initiierte. Danach haben Unbekannte das Kunstwerk mit weiteren Gegenständen wie Besteck, Blumenschmuck oder einer Stehlampe stetig erweitert. Das sorgte für einen kleinen Hype in den sozialen Netzwerken. Auch vor Ort freuten sich viele Passanten über den kuriosen Kreisel.

Mitte November hat Siebert die Möbel abgebaut, weil das nasse Wetter diesen zusetzte. Doch ganz weg war die Deko nie. Noch bevor der Gastronom des benachbarten Hofgut Rosenau das letzte Möbelstück weggeräumt hatte, kam eine kleine Clown-Figur dazu, die er stehen ließ. Am Nikolaustag stand dann plötzlich eine etwa 1,50 Meter große Weihnachtsmann-Figur im Kreisverkehr im Tübinger Norden, erzählt der 69-Jährige. Besonders schön sei die Installation abends, wenn das Licht der Autoscheinwerfer die Geschenke zum Glitzern bringen.

»Ich finde es lustig, dass es einfach so weitergeht«, sagt Siebert. »Es ist bewundernswert, was die Menschen aus dieser steinernen Einöde machen.« Genauso freut er sich darüber, dass keiner an der Installation etwas kaputt mache oder Müll hinterlasse. »Es wird einfach genossen.« Er ist überzeugt davon, dass auch weiterhin unbekannte Mitstreiter den Kreisverkehr verschönern werden. »Ich bin gespannt, was noch kommt.« (GEA)