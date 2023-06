Christopher Street Day und queere Nacht in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Tübingen feiert das queere Leben: Am 24. Juni 2023 ist Christopher Street Day (CSD) und erstmals findet im Anschluss die Queere Nacht statt. Das neu gegründete Bündnis »Queere Nacht« hat ein buntes kulturelles Programm zusammengestellt, welches Veranstaltungen von Clubcafé und Theater bis hin zu Karaoke und Party umfasst. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen von Samstag, 24. Juni 2023, 11 Uhr, bis Sonntag, 25. Juni 2023, 5 Uhr, im Tübinger Stadtgebiet.

»Die Queere Nacht ist ein Fest, das ohne die Kämpfe zahlreicher queerer Menschen um Rechte, Freiräume und Anerkennung nicht möglich wäre«, sagt Lou Schumm, zuständig in der Stabsstelle Gleichstellung und Integration für das Sachgebiet queere Chancengleichheit.

Bereits vor der CSD-Parade beginnt das Programm der Queeren Nacht ab 11 Uhr mit einem Altstadtrundgang des Stadtmuseums zur queeren Stadtgeschichte Tübingens. Mittags startet dann die CSD-Parade mit Treffpunkt vor dem Kepler-Gymnasium um 13.30 Uhr. Anschließend öffnen das Jugendcafé Bricks und das Zimmertheater um 17 und 18 Uhr ihre Türen für Musik und Tanz. Später in der Nacht geht es weiter mit Veranstaltungen vom Queeren Zentrum Tübingen, den QueerSpaceParties, der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen e.V. mit der Party-Reihe »LuSchT« und dem Kuckuck WHO.

Für eine Pause zwischen den Programmpunkten heißen zahlreiche Cafés und Bars das Publikum der Queeren Nacht bei sich willkommen. Kooperationspartner sind: SUEDHANG Kiosk, Café Hirsch, Boulanger, Brauwerk Freistil, Storchen, Pausenhof, Bartista, Schmitz Katze und der Blaue Salon.

Interessant für das Gesamtprogramm ist eine Stempelkarte, die den Besucher_innen der Queeren Nacht bei den Veranstaltungen und in den teilnehmenden Gaststätten verschiedene Vorteile bietet, zum Beispiel ein Freigetränk oder vergünstigten Eintritt. Die Stempelkarten sind bei der Stadtbücherei, der Theaterkasse des Zimmertheaters und in der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen e.V. erhältlich. Der Erlös des Verkaufs wird an die teilnehmenden queeren Initiativen und Vereine ausgeschüttet. Die Stempelkarte gibt es in den Preisstufen fünf Euro, zehn Euro und 15 Euro. Jede Preisstufe ermöglicht die gleichen Vorteile.

