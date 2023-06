Am Samstag ist Christopher Street Day in Reutlingen. In Sozialen Medien erfahren die Veranstalter breite Ablehnung. Sie sprechen sogar von Gewaltandrohung. Die Polizei überprüft Kommentare und Bilder und sichert das Event.

Foto: Sergei Ilnitsky Foto: Sergei Ilnitsky

