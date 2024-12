B 27 bei Bad Sebastiansweiler ab Samstagabend halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die B27 bei Bad Sebastiansweiler wird in der Nacht von Samstag, 7. Dezember, auf Sonntag, 8. Dezember, halbseitig gesperrt. Das teilt das Landratsamt Tübingen mit. Im Zuge der B 27 bei Bad Sebastiansweiler müssen dringend notwendige kleinflächige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung. Dort beeinträchtigen Spurrinnen und Verdrückungen zunehmend die Verkehrssicherheit. Insbesondere im Winterdienst kann der Schneepflug der Räumfahrzeuge die Straße aufgrund der Tiefe der Spurrinnen und Setzungen nicht mehr vollflächig räumen.

Dadurch besteht die Gefahr der Glättebildung in diesen Bereichen. Daher soll vor dem Winter noch eine kleinflächige Schadstellensanierung ausgeführt werden. Die Baumaßnahme beginnt am Samstag, 7.Dezember, um 19 Uhr und wird voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden des darauffolgenden Sonntags abgeschlossen sein. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wird die Fahrbahn in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird während der Arbeiten mithilfe einer Lichtsignalanlage geregelt. (eg)