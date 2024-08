Bästenhardt hat jetzt wieder eine Postfiliale

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-BÄSTENHARDT. Gerhard Metzger stellt sein Fahrrad ab und betritt zum ersten Mal die neue Postfiliale in Bästenhardt. »Ich wusste, dass die Filiale bald aufmacht und bin auf Verdacht vorbeigekommen«, sagt der 66-Jährige. Er gibt eine Retoure ab. »Bästenhardt hat unbedingt eine Post gebraucht. Die nächste ist ja drei Kilometer entfernt«, sagt er. Pakete abgeben und abholen und einiges mehr– das ist jetzt wieder mitten in Mössingens größtem Stadtteil Bästenhardt, mit 5.106 Einwohnern, möglich. Im ehemaligen Schlecker, in der Tannenstraße 2, ist am Montag eine Postfiliale eröffnet worden. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags, freitags und samstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 17 Uhr. Maria Fafout-Flaisch und Sara Kröner-Klingeberg sind die zuständigen Mitarbeiterinnen.

Was bietet die Filiale an? »Zum Angebot gehören unter anderem der Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen. Pakete, die nicht zugestellt werden konnten, können Kunden ebenfalls in der Filiale abholen«, teilt Marc Mombauer, Pressesprecher der DHL Group, mit.

»Eine Postfiliale ist ein wesentlicher Punkt für die Qualität des Ortes. Sie ist gerade für ältere Leute sehr wichtig«, sagt Rüdiger Hampp, Vorsitzender des Vereins Bürger für Bästenhardt. Sie liegt in der Nähe von Bank, Apotheke und Bäcker. »Da kann man nebenher auch noch anderes erledigen.« Auch Anke Kahlandt aus Belsen freut sich über die neue Post. »Man kann hier besser parken als in Mössingen und muss nicht so lange anstehen.« Sie ist zufällig vorbeigekommen und hat einen Brief per Einschreiben aufgegeben.

Eigentlich wollte die Post einen Einzelhändler für die neue Filiale gewinnen, wurde aber nicht fündig. Jetzt betreibt sie die neue Filiale »vorerst« selbst. »Die Zusammenarbeit mit Partnern bringt spürbare Serviceverbesserungen für die Kunden, wie beispielsweise eine deutliche Erweiterung der Öffnungszeiten«, schreibt Mombauer. »Auch für die Partner hat das Modell Vorteile. Es bringt dem örtlichen Einzelhandel Frequenz und zusätzliche Umsätze, weil neben den Postdienstleistungen auch andere Waren und Dienstleistungen erworben werden.« Jasmin Derflinger, ebenfalls Pressesprecherin bei der DHL, schreibt auf GEA-Anfrage: »Bei diesem neuen Standort handelt es sich um eine Interimsfiliale. Wie der Name schon sagt, handelte es sich hier um eine Übergangslösung. Unser oberstes Ziel ist es, schnellstmöglich einen neuen Partner zu finden.« Weiterhin gibt es in Bästenhardt zwei DHL-Packstationen in der Siemensstraße 4 (Obi) und in der Siemensstraße 2 (Aldi).

Die Poststelle davor war im Oktober 2022 in das damals eröffneten Lea Markt Lebensmittelladen eingezogen. Im Februar dieses Jahres wurde sie wieder geschlossen. Die nächste Filiale liegt zwei Kilometer entfernt in Mössingen. Die Belsener Filiale ist bereits seit Jahren Geschichte. (GEA)