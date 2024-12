Ausstellung »Mössinger feine Art« ist eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Das Gesundheitszentrum Mössingen (GZM) ist aktuell wieder Gastgeber einer Kunstausstellung. Mehrere Monate im Jahr dient der Gebäudekomplex im Besitz der Kreisbaugesellschaft Tübingen dann zusätzlich als Galerie. Die Ausstellung »Mössinger feine Art« ist im Beisein von Oberbürgermeister Michael Bulander eröffnet worden, die den Abschluss der 1.250 Jahr-Feierlichkeiten Mössingens bildet. Die Geschichte der Stadt, ihre Entwicklung und ihr Erbe stellen das verbindende Element der Werke dar, die Malereien unterschiedlichster Techniken sowie künstlerisch überarbeitete Fotografien umfassen. Die Motive sind auch inspiriert von der landschaftlichen Vielfalt um Mössingen, wie Streuobst- und Blumenwiesen, dem Farrenberg oder Dreifürstenstein.

Sozusagen als Hausherr konnte Kreisbau-Geschäftsführer Werner Walz rund sechzig geladene Gäste zur Eröffnung begrüßen und zeigte sich in seiner Ansprache begeistert von der Vielfalt und Qualität der präsentierten Kunstwerke. In seinem Grußwort betonte Bulander »die besondere Atmosphäre des Gesundheitszentrums, das nicht nur als Ort der Begegnung, sondern auch als eine der schönsten Galerien der Stadt hervorragend geeignet ist, Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen«. Er sprach den Künstlerinnen und Künstlern des Vereins ART Mössingen, die die weißen Wände des GZM mit Leben gefüllt haben, seinen Dank aus. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. April im GZM in der Bahnhofstraße 5 zu besichtigen. (eg)