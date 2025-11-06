»Aktenzeichen XY«: Hoffnung nach Entführung auf Tübinger Parkplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach der mutmaßlichen Entführung einer Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tübingen sind bei einem Zeugenaufruf in der Fernsehsendung »Aktenzeichen XY...ungelöst« mehrere Hinweise eingegangen. Unter anderem war das Phantombild des Tatverdächtigen gezeigt worden. »Genau dieses Phantombild ist von mehreren Leuten erkannt worden«, hieß es vom Landeskriminalamt Bayern nach der Auswertung der Anrufe.

Der Mann sei am Tag der Tat in der Nähe des Parkplatzes gesehen worden. Außerdem sei die Belohnung in diesem Fall »von privater Seite« erhöht worden, teilte das LKA weiter mit.

Die damals 68 Jahre alte Frau war nach Polizeiangaben im vergangenen April in Tübingen am helllichten Tag überfallen, bedroht und entführt worden. Der Täter hatte sie in den Kofferraum ihres eigenen Autos gezwungen und war unerkannt mit mehreren gestohlenen Bankkarten geflohen. Der Frau war es gelungen, sich zu befreien. (dpa)