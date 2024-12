Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr bei einem Parkhaus in der Wöhrdstraße ereignet hat.

Ein 79-Jähriger war im Begriff, mit seinem Volvo XC40 in das Parkhaus einzufahren. Hierbei beschleunigte er aus bisher unbekannter Ursache sein Fahrzeug, fuhr durch die Schranke und anschließend gegen die Parkhauswand.

Der Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (pol)