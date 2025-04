Großbrand zerstört Lagerhallen des Hornbach-Baumarkts in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Großbrand hat die Außenlager des Hornbach-Baumarkts bis auf die Grundmauern zerstört. Das verheerende Feuer war kurz nach Mitternacht entdeckt worden. Von »brennenden Gartenhäuschen« im Gewann Großholz war die Rede, als um 0.07 Uhr die Lustnauer Feuerwehr ins Gewerbegebiet an der B 27 gerufen wurde. Schnell wurde der Löschzug-Besatzung klar, dass es sich bei den Objekten nicht um eine Kleingartenanlage, sondern um das Außenlager des Baumarkt handelt: Zwei rund 80 auf 30 Meter große, überdachte Hallen, dicht gefüllt mit Bau- und Gartenmaterialien, Anhängern und weiteren Warenposten. Die Flammen hatten sich offenbar rasend schnell ausgebreitet und drohten bereits auf das große Verkaufsgebäude überzugreifen. Deshalb konzentrierten sich die Löschkräfte zunächst darauf, das Feuer in diesem Bereich einzudämmen, auch mithilfe einer Drehleiter. Als die Gefahr gebannt war, gingen die Wehrleute zur Brandbekämpfung der Lagerhallen über. Indess war da nichts mehr zu retten. Das Feuer zerstörte die Waren und Material im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.

Etwa 150 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort. FOTO: MEYER Etwa 150 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort. FOTO: MEYER

Weitere Kräfte der Stadtmitte, aus Derendingen, Unterjesingen und Pfrondorf rückten nach. Als sich nach rund anderthalb Stunden abzeichnete, dass die Wasserversorgung ans Limit gerät, wurden die Wehren aus Bodelshausen und Rottenburg nachalamiert. Zum einen Kilometer entfernten Neckar musste über die Kusterdinger Straße, die die B 27 überbrückt, eine Schlauchleitung gelegt werden. Rund 15 Einsatz- und Löschfahrzeuge waren direkt an der Brandbekämpfung beteiligt, die Droheneinheit, eine Spezialeinsatzgruppe aus Rottenburg, verschaffte sich Einblicke in die Brandherde. Mehrere Polizeistreifen waren ebenso im Einsatz, der Verkehr auf der B 27 war jedoch nicht beeinträchtigt. DRK-Helfer aus Kusterdingen, Kirchentellinsfurt, Tübingen und Ammerbuch stellten die Verpflegung und Betreuung der eingesätzten Kräfte sicher; zur Unterstützung rückte auch das THW Ofterdingen in der Nacht an, um Zugang zu den abzulöschenden Brandstellen zu bekommen.

Gegen 2.30 Uhr wurde die Bevölkerung per Warnapp vor der großen Rauchentwicklung gewarnt; der Qualm war am Nachthimmel bis weit in den Westen des Landkreises zu sehen, er zog aber östlich durchs unbewohnte Neckartal ab. Die Löscharbeiten werden den ganzen Mittwoch über andauern. (GEA)