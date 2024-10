Zwei Verletzte bei Unfall nahe Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Waldenbucher Weg/Friedrichstraße entstanden. Ein 22-Jähriger fuhr kurz vor halb neun Uhr mit seinem Ford auf dem Waldenbucher Weg in Richtung B27. Dabei übersah er offenbar an der Kreuzung Friedrichstraße den in Richtung Ortsmitte fahrenden Mini-Cooper einer 62-Jährigen.

Durch den anschließenden Zusammenstoß drehte sich der Ford um 180 Grad. Der 22-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 72-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Mini-Cooper war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (pol)