Zwei Radler in Mössingen verletzen sich schwer

MÖSSINGEN. Zwei Fahrradfahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Mössinger Straße verletzt. Ein 51-Jähriger war kurz nach 19 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Fahrradweg parallel zur Mössinger Straße in Richtung Ofterdingen unterwegs. Kurz hinter dem dortigen Schnellimbiss mündet ein weiterer Radweg in diesen ein, von dem eine 42-Jährige mit ihrem Fahrrad nach links in Richtung Mössingen einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Radler, bei der beide so schwer verletzt wurden, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden mussten. Der an den Rädern entstandene Sachschaden wird auf rund

1.000 Euro geschätzt. (pol)