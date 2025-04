Thujahecke in Öschingen in Brand geraten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zum Brand einer Thujahecke sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in den Raunsweg nach Öschingen gerufen worden. Gegen 9.45 Uhr war dort der Brand einer Hecke gemeldet worden, berichtet die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Grundstücksinhaberin zuvor einige Meter entfernt in der Hofeinfahrt Unkraut mit einem Bunsenbrenner behandelt hatte. Als Brandursache könnte daher ein Funkenflug des abgebrannten Unkrauts in Betracht kommen. Aufgrund des Windes und der aktuellen Trockenheit brannte letztlich die Thujahecke auf einer Länge von circa 10 Metern ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (pol)