Xmas-Glühen der Mössinger Bürgerstiftung: Gesittetes Bechern für guten Zweck

MÖSSINGEN. Es gibt den »Heiligen Morgen«, der sich in süddeutschen Städten nach dem Vorbild von Reutlingen etabliert hat. Zweck des informellen Festes ist es, mit Freunden die Wartezeit auf das familiäre Treffen am Heiligen Abend zu verkürzen. Die Mössinger Bürgerstiftung hatte dieses Erfolgskonzept aufgegriffen und als »Weihnachtsglühen« (Xmas Glühen) auf dem Löwensteinplatz etabliert. Gestern nun ging die sechste Auflage über die abendlich ungewohnt belebte Fläche. Hunderte kamen zur Event-Zusammenkunft. Getrunken wurde ausschließlich für den guten Zweck. Der Reinerlös kommt Projekten wie den Lesepatenschaften zur Förderung von Grundschulkindern, dem »Urlaub ohne Koffer« oder dem Unterhalt des nachgefragten Bürgerautos zugute. (mey)