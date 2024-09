Zwei Menschen bei Unfall bei Dettingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 380a bei Dettingen verletzt worden. Ein 79-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Fusion auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. Beim Einbiegen auf die L380a übersah er den VW Beetle eines 52 Jahren alten Autofahrers und stieß mit diesem zusammen.

Beide Fahrer sowie die 80-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro. Zur Unterstützung waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der Unfallstelle im Einsatz. Die L380a war während der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. (pol)