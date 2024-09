Zwei Leichtverletzte: Autos kollidieren an Reutlinger Kreuzung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung Am Heilbrunnen / Halskestraße ereignet hat. Kurz vor 17 Uhr stand laut Polizei eine 44-jährige Fahrerin eines VW T-Cross an der Stoppstelle der Kreuzung und wollte diese von der Halskestraße kommend geradeaus überqueren. Durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer wurde der 44-Jährigen offenbar signalisiert, dass die Straße frei sei, woraufhin die VW-Lenkerin ihr Fahrzeug in Bewegung setzte.

Hierbei übersah sie eine 36-jährige Lenkerin eines Ford C-Max, welche zeitgleich die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Stadtmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die 36-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (pol)