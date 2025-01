Strommast fängt Feuer in Reutlingen

Die Feuerwehr konnte die Flammen an einem Kabel, das zum betroffenen Strommasten führte, rasch löschen. (Symbolbild)

REUTLINGEN. Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zum Brand eines Strommasts im Bereich des Achalmer Sträßles ausgerückt. Anwohner hatten kurz nach 16.30 Uhr seltsame Geräusche an einer Stromleitung wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte die Flammen an einem Kabel, das zum betroffenen Strommasten führte, rasch löschen. Zur Ursache sowie zum Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der zuständige Energieversorger reparierte das beschädigte Kabel. Eine Abschaltung der Stromversorgung war dazu nicht notwendig. (pol)