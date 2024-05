24-Jähriger fährt betrunken und übersieht Motorradfahrer in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 24-Jähriger, der am Montagnachmittag auf der Rommelsbacher Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wollte laut Polizei kurz nach 15 Uhr mit seinem Peugeot vom Gelände einer Tankstelle kommend auf die Rommelsbacher Straße in Richtung Orschel-Hagen einbiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Stadtmitte herkommendes Triumph Kleinkraftrad. Dessen 59 Jahre alter Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer stürzte und verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Peugeot wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beteiligten Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 24-Jährigen noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. (pol)