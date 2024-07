Zeugen gesucht: Sprinterfahrerin fährt in Dettingen Pedelecfahrer an

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen die unbekannte Lenkerin eines Mercedes Sprinters, die am Montagvormittag auf dem Verbindungsweg zwischen Dettingen und Bad Urach einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend davongefahren ist. Das berichtet die Polizei.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 34-Jähriger gegen 11.45 Uhr mit einem Pedelec auf dem Herdternweg in Richtung Bad Urach unterwegs. Dabei bemerkte er einen herannahenden Sprinter, dessen Fahrerin mehrmals gehupt haben soll. In der Folge soll der Sprinter mit dem Hinterrad des Pedelecs kollidiert sein, worauf der 34-jährige Radler nach rechts in die angrenzende Wiese abkam und dort stürzte.

Sprinter fährt weiter

Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen. Der Sprinter war zwischenzeitlich ohne anzuhalten in Richtung Bad Urach weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Sprinter geben können, an dem Kennzeichen mit FN-Zulassung angebracht waren, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (pol)