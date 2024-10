Wilder Müll: Unbekannter stellt zwei 60-Liter-Fässer in Dettinger Wald ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen gegen einen Unbekannten. Diesem wird vorgeworfen, zwischen Freitag, 11. Oktober, und Montag zwei blaue 60-Liter-Fässer an der Grillstelle »Füßle« im Wald zwischen Dettingen und Hülben abgestellt zu haben. Gemäß Aufschrift soll sich in den Fässern leicht entzündlicher, umwelt- und gesundheitsgefährdender Bremsenreiniger befinden. Der Bauhof kümmerte sich um die Beseitigung der beiden Behältnisse. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich des Grillplatzes gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon

07121/942-3333 zu melden. (pol)