Wertsachen und Bargeld aus mehreren Autos in Pliezhausen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag aus insgesamt vier in der Hauptstraße, Dörnacher Straße, Zollernstraße und Kochgasse geparkten Fahrzeugen Wertsachen und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Nachdem es bereits in der Nacht von Sonntag, 11. August, auf Montag, 12. August, in Walddorfhäslach zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen war, hat der Polizeiposten Pliezhausen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen, welche verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07127/9392400 beim Polizeiposten Pliezhausen zu melden. (pol)