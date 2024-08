Geld, Zigaretten, Kleidung: Zahlreiche Diebstähle aus Fahrzeugen in Walddorfhäslach

Der Schriftzug »Polizei« an einem Polizeirevier.

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Rund ein Dutzend Pkw sind von Sonntag auf Montag im Ortsteil Häslach angegangen worden. Das berichtet die Polizei. Wie bislang bekannt verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu mindestens elf teilweise unverschlossen in der Zollernblickstraße, dem Kürnsteigweg, der Rechbergstraße, dem Rosenweg sowie in der Landstraße, Dorf- und Talstraße abgestellten Fahrzeuge. In einigen Pkw stieß der Unbekannte unter anderem auf Bargeld, Bankkarten, Zigaretten und Kleidung, die er mitgehen ließ.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die von Sonntag auf Montag im Bereich Häslach verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Pliezhausen zu melden. Telefon: 07127/9392400. (pol)