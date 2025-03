Radfahrer bei Überholversuch eines Rennradlers bei Pliezhausen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag ist ein Radler verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Ein 68-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Rennrad den Neckartalweg von Mittelstadt in Richtung Pliezhausen. Beim Versuch, einen vor ihm fahrenden 69 Jahre alten Radler zu überholen, kollidierte er mit diesem seitlich. Der 69-Jährige stürzte infolgedessen mit seinem Rad zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zur Behandlung in eine Klinik. (pol)