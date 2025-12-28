Gasflasche in Brand: Mann in Pliezhausen durch Verpuffung verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Zu einem Brand in die Deutsche Gasse sind am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 14 Uhr kam es in einer Küche im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses beim Entzünden eines Gasherds zu einer Verpuffung, wodurch eine Propangasflasche in Brand geriet. Der 80-jährige Bewohner konnte das Ventil der Gasflasche eigenständig schließen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Küche verhindern. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz war, löschte die Gasflasche vollständig ab und brachte diese ins Freie. Der 80-Jährige erlitt durch die Verpuffung leichte Brandverletzungen, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein undichter Schlauch an der Gasflasche die Verpuffung verursacht haben. Zu einem Schaden am Gebäude kam es nicht. (pol)