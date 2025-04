Zwei schwere Unfälle nacheinander an derselben Pliezhäuser Kreuzung

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten haben sich am Freitag an derselben Einmündung in die B297 bei Pliezhausen ereignet. Gegen 6.50 Uhr wollte ein 63-Jähriger mit einem Audi TT von der Unteren Bachstraße nach links auf die B297 in Richtung Mittelstadt abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Lkw eines 37 Jahre alten Mannes. Der Audi kollidierte mit der Hinterachse des 3,5-Tonners, welcher dadurch ins Schleudern geriet und in den Straßengraben rollte. Der Audi prallte im Anschluss noch gegen die Leitplanke. Der 37-jährige Lastwagenfahrer und sein 29 Jahre alter Beifahrer zogen sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw-Lenker war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Audi musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Insgesamt vier Verletzte und 36.000 Euro Schaden

Zwei Verletzte, zwei total beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich an derselben Einmündung kurze Zeit später ereignete. Gegen 8.30 Uhr war ein 85 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Unteren Bachstraße unterwegs und wollte nach links auf die B 297 in Richtung Mittelstadt abbiegen. Nachdem er zunächst angehalten hatte, missachtete er beim Einbiegen die Vorfahrt des von links kommenden Skoda eines 61-Jährigen. Durch die anschließende Kollision wurde der Skoda nach links abgewiesen und stieß noch mit den dortigen Leitplanken zusammen, an denen er auch zum Stehen kam. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 85-Jährige leicht und der 61-Jährige schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. (pol)