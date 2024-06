Vierjährige stürzt in Tübingen von Balkon

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Vierjähriges Kind befand sich zusammen mit seinen Eltern am Samstagnachmittag auf einem Balkon eines Wohnhauses in der Jesinger Hauptstraße im Ortsteil Unterjesingen. In einem unbeobachteten Moment stürzte das Kind laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache über drei Meter in die Tiefe. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind glücklicherweise keine größeren Verletzungen. Dennoch wurde die 4-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)