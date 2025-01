Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B 27 bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN/MÖSSINGEN. Ein folgenschwerer Zusammenstoß auf der Bundesstraße 27 bei Ofterdingen hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Und für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw auf der vierspurigen Steige beim Abwärtsfahren über die Mittellinie geraten. Möglicherweise wegen des Rückstaus an der Ampelanlage an der Abzweigung nach Mössingen. Dort prallte er frontal in den Gegenverkehr und rammte ein mit einer Frau besetztes Auto.

Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw. Foto: Meyer Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw. Foto: Meyer

Infolge des Zusammenstoßes kam es durch nachfolgende und parallel fahrende Autos zu weiteren Auffahrunfällen.

Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Weil bei der Alarmmeldung an die Leitstelle gegen 10.15 Uhr von mehreren Beteiligten die Rede war, brachte das Deutsche Rote Kreuz entsprechende Kräfte auf den Weg. Rund ein Dutzend Einsatzfahrzeuge mit leitendem Notarzt fuhren an. Die Ofterdinger Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort, um das in den Straßengraben abrutschende Fahrzeug zu sichern und zu verhindern, dass Betriebsstoffe aus dem Wrack ins Erdreich gelangen.

Blick auf die Einsatzstelle an der Ofterdinger Steige. Foto: Meyer Blick auf die Einsatzstelle an der Ofterdinger Steige. Foto: Meyer

Lange Staus

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen war die Polizei im Einsatz, auch, um die Ableitung des Verkehrs über Mössingen und Bästenhardt zu koordinieren. Während der zweistündigen Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Behinderungen auf der Umleitungsstrecke und lange Staus. (GEA)