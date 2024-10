Verkehrskontrolle bei Mössingen: Lkw-Fahrer 22 Stunden am Steuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Deutlich zu lange am Steuer war ein 43-Jähriger, den die Verkehrspolizei am Mittwochvormittag an einer Kontrollstelle auf der B27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler aus dem Verkehr gezogen hat. Zwischen 8 und 12 Uhr kontrollierten die Verkehrsspezialisten mit vier Polizeibeamten insgesamt 16 Fahrzeuge, darunter sechs Kleintransporter bis 3,5 Tonnen, davon zwei Gespanne, fünf Klein-Lkw bis zwölf Tonnen Gewicht und fünf große Lkw mit über zwölf Tonnen. Teilweise stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Ladung nicht ordentlich gesichert war. Im Rahmen der bei verschiedenen Fahrern aufgedeckten Verstöße gegen arbeitszeitrechtliche Vorschriften fiel ein 43-jähriger Fahrer eines MAN-Trucks den Polizeibeamten besonders auf. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann wohl rund 22 Stunden ohne ausreichende Pausen am Steuer seines Lkw gesessen haben. Er musste zunächst erst einmal eine Zwangspause von elf Stunden einlegen, bevor er weiterfahren durfte. Sowohl gegen ihn, als auch gegen seine Firma wurde nun ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, das ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe nach sich ziehen könnte. (pol)