Vandalismus an Reutlinger Georgenschule: 8.000 Euro Schaden

REUTLINGEN. Einen Schaden in Höhe von über 8.000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, auf dem Gelände der freien Georgenschule in der Reutlinger Moltkestraße angerichtet. Neben mehreren Fensterscheiben beschädigte er einen Mülleimer und setzte einen Sack mit Laub in Brand, sodass der Sack zerstört wurde.

Zudem ging er einen auf dem Schulhof abgestellten Transporter an, schlug die Scheiben eines mittels Bauzauns abgesicherten Baggers ein und beschmierte das Gebäude sowie den Bagger mit einer joghurtähnlichen Substanz. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)