Unter Drogen stehender Roller-Fahrer fährt in Mössingen Polizisten bei Kontrolle an

MÖSSINGEN. Der Polizeiposten Mössingen sucht unter Telefon 0747395210 nach Zeugen zu einer Verkehrskontrolle, bei der am Donnerstagmorgen ein Roller-Lenker und ein Polizeibeamter leicht verletzt worden sind. Eine Streife der Tübinger Verkehrspolizei führte kurz nach acht Uhr eine Verkehrskontrolle in der Mössinger Bahnhofstraße durch, berichtet die Polizei. Ein Beamter wollte hierbei einen von der Grabenstraße herfahrenden Lenker eines Motorrollers kontrollieren und gab entsprechende Anhaltezeichen. Der Zweirad-Lenker verringerte nach derzeitigem Ermittlungsstand daraufhin seine Geschwindigkeit nahezu bis zum Stillstand. Kurz vor dem Polizeibeamten gab er jedoch Gas und fuhr direkt auf ihn zu. In der Folge erfasste er den Polizisten, der sich an dem Fahrer festhielt.

Nach einigen Metern stürzten beide auf der Gegenfahrbahn zu Boden und verletzten sich. Im Anschluss wurden dem Roller-Lenker Handschließen angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Test verlief positiv. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem ist das Zweirad nicht versichert und die Besitzverhältnisse müssen noch geklärt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (pol)