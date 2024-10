Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz: Auto seit vier Jahren in Tübinger Parkhaus abgestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit ungewöhnlichen Verkehrsverstößen waren Beamte des Polizeireviers Tübingen am Donnerstagmorgen beschäftigt. Zeugen hatten die Polizei über einen seit langer Zeit geparkten Pkw in einem öffentlichen Parkhaus in der Schnarrenbergstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war der noch zugelassene Pkw VW Touran dort seit nahezu vier Jahren abgestellt. Die Beamten stellten weiter fest, dass die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs seit mehr als sieben Jahren abgelaufen war. Die Halterin des Pkws sieht nun einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren entgegen.Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen zur Verkehrssicherheit des Pkw dauern an. (dpa)