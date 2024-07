Unfall zwischen Altenriet und Häslach - Drei Verletzte

Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten.

WALDORFHÄSLACH. Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 56-Jährige am Montagvormittag auf der K1236 zwischen Altenriet und Häslach verursacht hat. Die Frau war gegen zehn Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Kreisstraße von Häslach in Richtung Altenriet unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve mit nahezu der halben Fahrzeugbreite auf den Gegenfahrstreifen geriet. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf, dessen 77 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwerverletzt, der VW Fahrer und sein 36 Jahre alter Beifahrer erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen.

Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der

Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war ein Spezialfahrzeug im Einsatz, weshalb die Kreisstraße bis gegen 14 Uhr gesperrt werden mussten. (pol)