Unfall mit drei Autos auf der B465 bei Walddorfhäslach: Frau verletzt, hoher Schaden

WALDDORFHÄSLACH. Ein Verkehrsunfall mir drei beteiligten Pkw hat sich am Donnerstagmorgen, kurz nach sieben Uhr, auf der B465 ereignet. Das berichtet die Polizei. Eine 36-jährige Fahrerin eines VW Golf war gefolgt von einem Suzuki Celero und einem Audi A1 in Fahrtrichtung Dettenhausen unterwegs. Als die Golf-Lenkerin und die 26 Jahre alte Fahrerin des Suzuki verkehrsbedingt abbremsen mussten, bemerkte dies der nachfolgende, 38-jährige Fahrer des Audi zu spät, sodass sein Wagen ins Heck des Suzuki prallte. Dieser Wagen wurde anschließend noch auf den VW Golf geschoben.

Die 26-jährige Suzukilenkerin, an deren Fahrzeug alle Airbags ausgelöst hatten, wurde mit noch unbekanntem Verletzungsbild vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Ihr Pkw und der Audi des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte rund 23.000 Euro betragen. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 8.20 Uhr war die Straße wieder frei. (pol)