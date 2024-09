Unfall an Reutlinger Kreuzung: Fünf Menschen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Kreuzung Rommelsbacher-/Föhrstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 45-Jährige war laut Polizei gegen 20.10 Uhr mit ihrem Smart von der Rommelsbacher Straße aus nach links in Richtung Föhrstraße abgebogen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines in Richtung Rommelsbach fahrenden 25-Jährigen.

Zeugenangaben zufolge war dieser bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch eine 16 Jahre alte Beifahrerin im Smart und zwei Mitfahrer im VW im Alter von 21 und 25 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Schaden auf rund 27.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (pol)