Unbekannter in Dettingen wirft Scheiben von fünf Geschäften ein und bricht in zwei ein

DETTINGEN. Sein Unwesen hat ein Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Innenstadtbereich getrieben. Jeweils mit einem Stein warf der unbekannte Täter die Scheiben von insgesamt fünf Ladengeschäften ein. In mindestens zwei Fällen gelangte er auf diesem Weg ins Innere, wo er sämtliche Räumlichkeiten durchwühlte. Der Einbrecher entwendete nach bisherigen Erkenntnissen technische Geräte und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Genauere Angaben zum Diebesgut sowie dem verursachten Sachschaden sind Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Bad Urach zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik aufgenommen wurden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07125/946870 erbeten. (pol)