Unbekannte weiße Flüssigkeit: B27 bei Walddorfhäslach war stundenlang gesperrt

WALDDORFHÄSLACH. Aufgrund einer ausgelaufenen, sehr rutschigen Ladung musste die Ausfahrt Walddorfhäslach an der B 27 am Mittwoch stundenlang gesperrt werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten ab 13.40 Uhr eine weiße Flüssigkeit, die ein bislang unbekannter Lkw-Lenker in der Ausfahrt von der Fahrtrichtung Stuttgart herkommend verloren hatte, heißt es von der Polizei.

Mehrere Fahrzeuge seien dadurch ins Rutschen geraten. Ein Motorradfahrer war sogar gestürzt und hatte sich hierbei verletzt. Er meldete sich im Nachhinein von Zuhause aus. Einsatzkräfte der Polizei sperrten bis zum Eintreffen der Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eningen die Ausfahrt. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltete sich schwierig, sodass ein spezielles Reinigungsfahrzeug angefordert werden musste. Erst gegen 19.45 Uhr war die Straße so weit sauber, dass die Ausfahrt für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. (pol)