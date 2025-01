Unbekannte brechen in Reutlinger Sportcenter ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Freitagnacht sind in der Zeit von 23.30 Uhr bis 08.30 Uhr unbekannte Täter in ein Sportcenter im Reutlinger Industriegebiet Mark-West eingestiegen. Das berichtet die Polizei. Hierzu hebelten sie die Terrassentür des Gebäudes auf. Daraufhin wurden zahlreiche Räume und Schränke durchsucht. Zum erlangten Diebesgut kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Die Täter verließen die Örtlichkeit auf demselben Weg, wie sie diese auch betreten hatten. Die polizeiliche Ermittlungsarbeit dauert noch an.