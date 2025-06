Transporter kracht in Reutlingen beim Rückwärtsfahren in Auto: Fahrer flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen hohen Sachschaden hat ein flüchtiger Unfallverursacher am Donnerstagmorgen in der Sondelfinger Straße in Reutlingen hinterlassen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr vermutlich ein 31-Jähriger gegen 7.45 Uhr mit einem Kleintransporter Mercerdes-Benz Sprinter rückwärts. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Pkw, der auf ein weiteres Auto geschoben wurde, welches noch mit einem Garagentor kollidierte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. (pol)