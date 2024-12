Transporter eines Paket-Lieferanten macht sich in Reutlingen selbstständig - hoher Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein technischer Defekt an der Parkbremse eines Transporters könnte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache eines schadensträchtigen Unfalls gewesen sein, der sich am Montagvormittag auf der Panoramastraße ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 45-Jähriger war kurz nach neun Uhr auf der Panoramastraße unterwegs, um Pakete auszuliefern. Dabei stellte er seinen Ford Transit in einer abschüssigen Einfahrt ab und aktivierte, wie er angab, die Parkbremse. Als er den Wagen verließ um ein Paket abzugeben, rollte dieser die Einfahrt hinab, überquerte die Panoramastraße, schanzte über die parallel zur Straße verlaufenden, stillgelegten Gleise und kam auf dem gegenüberliegenden, zur Silberburgstraße gehörenden Grundstück zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Auch dürfte an den Grundstücken bisherigen Feststellungen zufolge kein Sachschaden entstanden sein. Allerdings entstand an dem Ford Transit wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der Wagen musste in der Folge von einem Abschleppdienst aufwändig geborgen werden. (pol)